Brief 3 ’Openen middelbare scholen onverantwoord’

Niet alleen de leraren lopen risico, deze zouden misschien nog afstand kunnen houden in de klas, al zal dat ook moeilijk zijn, maar ouders lopen nog meer risico. Je kind komt thuis, zit bij je aan tafel enz. daar kun je geen afstand van houden.

Er wordt door het OMT gezegd dat zonder dat de kinderen zich twee keer per week laten testen het niet veilig is en het aantal besmettingen enorm zal oplopen. Bij mijn kleinzoon op school gaat het om drie weken effectief les voor de schoolvakantie, daardoor loopt mijn dochter van 43 het risico om alsnog in het ziekenhuis terecht te komen.

Ik begrijp dit echt niet, mijn kleinkinderen vinden het prima zoals het nu gaat en mijn dochter is nu nog gezond, nog wel! Waarom niet wachten totdat iedereen is gevaccineerd en in september de scholen volledig open, met een goed systeem voor zelftesten enz? En dit alles voor gemiddeld drie a vier weken.

Liesbeth Hageman

