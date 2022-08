’Staking NS te heftig middel’

Maar om dan maar meteen naar het stakingsmiddel te grijpen, waardoor honderdduizenden mensen niet tijdig of in heel veel gevallen helemaal niet hun werk kunnen bereiken en scholieren eveneens gedwongen worden om maar thuis te blijven, is toch wel de limit. Als je nergens op in wil gaan weet je wat je te wachten staat.

Maar dit verhaal kent wel een keerzijde. De NS beroept zich namelijk op het feit dat zij niet aan personeel kunnen komen. Dat statement is ook al achterhaald, want als mensen zich aanmelden om treinmachinist te worden krijgen ze nul op rekest. Want de NS weigert namelijk om gedurende de opleidingsperiode doorbetaling tot het loon dat ze bij hun vorige werkgever verdienden, zodat ze tijdens de opleiding er niet in salaris op achteruit gaan. In deze tijd van inflatie gewoon een gerechtvaardigde eis. Voor niets gaat namelijk alleen de zon op. Dus NS, kom niet met de dooddoener dat er niemand bij jullie wil komen werken. Die zijn er echt wel. Maar daar moet je wel wat voor over hebben!

Jan Muijs, Tilburg