’Doorstromen valt niet mee’

Wij wonen in een rijtjeshuis met 3 slaapkamers hypotheekvrij. Er zijn in mijn woonplaats 55 plus woningen gebouwd ik heb nog voor de bouw gereageerd maar kreeg geen woning omdat mensen uit deze wijk voorrang kregen.

Nu de woningen af zijn zitten er jonge gezinnen en buitenlanders in. Het waren toch 55-plus woningen? Een verzorgingsflat is omgebouwd tot appartementen waar tussen 55-plussers drugs en alcoholverslaafden zitten, dus daar wil je ook niet wonen. Vrije sector huren tussen de 1000 tot 1500 euro? Ik ben toch niet gek. We blijven lekker zitten. We willen wel weg maar het gaat gewoon niet.

Rein Plukhooy