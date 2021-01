’Lezersrubriek goede handleiding voor politici’

Willie van Rooij heeft een suggestie voor politici die door de coronamaatregelen minder direct contact met de burger hebben.

De politici kunnen nu niet of nauwelijks het land in vanwege alle beperkende maatregelen; kunnen geen mensen in het land persoonlijk spreken, en kunnen zich dus misschien niet zo goed inleven in de situaties en de problemen, die de mensen nu ondervinden. Wellicht is het dan voor hen een suggestie om de rubriek "wat u zegt" in deze krant eens wat vaker te lezen.

Daarin staan namelijk iedere dag voldoende ideeën, suggesties, aanbevelingen en voor de hand liggende oplossingen die, zowel voor de oppositie als voor de coalitie, een goede handleiding zijn om dit land er binnen de kortste keren weer bovenop te helpen.

Dan zijn er wellicht ook minder nietszeggende, en overbodige debatten nodig.

Willie van Rooij,

Oss