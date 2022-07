’Waar is beloofde nieuwe bestuurscultuur?’

Bekijk ook: Zwijgen van ministerie over documenten Sywert is voer voor complotdenkers

Als je geen onrust in de samenleving wil en complottheorieën niet in de hand wil werken dan maak je de gevraagde informatie openbaar (over de mondkapjesdeal en waarschijnlijk nog veel meer van dit soort zaken). Het gaat per slot van rekening wel om ons belastinggeld en onze zielerust. De ’wie zijn die mensen’ van Kaag daar ben ik er een van. Ik wil graag de mij beloofde openheid en transparantie, de beloofde nieuwe bestuurscultuur. En dan ga ik heel misschien de overheid die naast de burger zou moeten staan weer vertrouwen.

Yvonne Roobol