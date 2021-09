’Formatie binnen maximaal 200 dagen’

Ook het vaststellen van de begroting (komende 3e dinsdag van september) valt hier vreemd genoeg onder. Het lijkt voor de buitenstaander als "business as usual". Het is de vraag of dit wenselijk is. Immers, het kabinet is aftredend en kan niet nog eens door de Kamer naar huis worden gestuurd.

Ik pleit voor een wettelijke dan wel ongeschreven regel dat een demissionair kabinet niet langer dan 200 dagen mag regeren. Daarna worden ’automatisch’ nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Dit geeft voldoende druk op de betrokken partijen binnen om die 200 dagen tot consensus te komen over een nieuw te vormen kabinet of niet, al dan niet ten koste van het zomerreces.

Dus, beste Mark & Sigrid c.s., jullie hebben dan nu nog tot 3 oktober om een nieuw kabinet te vormen. Mocht dit niet lukken, dan dienen nieuwe verkiezingen te worden uitgeschreven. Nederland is jullie getreuzel meer dan zat.

Huub Kapel