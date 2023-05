Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Europees jammerkoor krijsend ten onder

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Driehonderdvierenzestig dagen per jaar is muziek de hoogste kunstvorm. Op de driehonderdvijfenzestigste dag schiep het opperwezen het Eurovisie Songfestival en zag dat het goed was: het oude continent Europa, dat veelkoppige en stuurloze monster, voor één dag verenigd in een jammerkoor dat zich willens en wetens naar de ondergang krijst.