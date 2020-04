’Zegeningen tellen door coronavirus’

Ontstaan in een land waar men al volledig over is op 5G (mobiel internet kan sommigen nooit snel genoeg zijn), stelde hij vervolgens vast dat je tegenwoordig inderdaad heel makkelijk en spotgoedkoop de wereld rond kunt vliegen.

Wat decennia aan overheidscampagnes niet voor mekaar kregen, lukt hem wel: rokers en mensen met overgewicht duidelijk maken hoe zwak hun immuunsysteem is als het erop aankomt.

Dieren, planten en natuur laat hij met rust, en zo ervaart de mens eindelijk hoe mooi, schoon en rustig zijn lente-leefomgeving kan zijn als de 24/7 economie in de reset-stand wordt gedwongen. Saamhorigheid, vindingrijkheid en zelfredzaamheid bloeien op, en tot voor kort zwaar ondergewaardeerde beroepen blijken de echte helden van de pandemie.

Eindelijk, al is het maar voor even, ziet de wereld zijn ware gezicht in de spiegel en telt de wereld zijn zegeningen weer in plaats van zijn likes op social media.

K. Teplá,

Voorburg