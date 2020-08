Uitslag Stelling: ’Mensen te gemakzuchtig’

Reizigers uit landen met een ’oranje’ of ’rood’ reisadvies kunnen zich op Schiphol laten testen. Vooralsnog is dit op vrijwillige basis en ontbreekt de wettelijke grondslag om dit te verplichten. Hier moet verandering in komen, stelt het gros van de stemmers. „Als de volksgezondheid direct wordt bedreigd dan moet testen, wettelijk afgedwongen kunnen worden. Nu is het te vrijblijvend.” En: „Mensen zijn nu eenmaal niet in staat om een ’dringend advies’ op te volgen en doen alleen iets als het verplicht wordt.”

Volgens de Veiligheidsregio zou inderdaad slechts een vijfde van de passagiers uit ’oranje’ of ’rode’ landen zich nu op Schiphol laten testen. Erg verontrustend, vinden de respondenten. Mogelijk draagt het feit dat de teststraten door beperkte capaciteit s’ avonds niet open zijn hieraan bij. „Mensen willen best testen, maar het moet wel uitkomen.” Daarom moeten alle zeilen worden bijgezet om deze 24 uur per dag te kunnen openen, stelt het gros.

De meeste stemmers blijken behoorlijk bezorgd te zijn over het snel oplopende aantal besmettingen in Spanje en Frankrijk en hebben dan ook weinig begrip voor degenen die nog naar ‘oranje’ gebieden afreizen. „Ik snap niet dat mensen het opzoeken en daardoor anderen in gevaar brengen.” Deze vakantiegangers zijn egoïstisch, wordt veelal gesteld. „Hier doen we onze stinkende best om de maatregelen te handhaven en dan komen ze met bosjes het virus binnendragen. Dit is dweilen met de kraan open.”

Volgens driekwart zou daarom al het vliegverkeer naar ’oranje’ of ’rode’ gebieden zelfs helemaal gestaakt moeten worden. Velen zijn er van overtuigd dat een groot deel van de ’vakantiebesmettingen’ in het vliegtuig plaatsvindt. „Misschien heb je op vakantie geen contact met anderen en draag je daar netjes een mondkapje, maar je bent wel op drukke luchthavens en zit een poos in een gesloten cabine. Reden genoeg om vakantie een keer over te slaan.” Iemand voegt toe: „Als ik werkgever was zou ik deze terugkerende vakantiegangers met onbetaald verlof sturen. Als je zo nodig met vakantie moet, moet je daar ook de consequenties van dragen.” Dus: „Verplicht testen en thuisquarantaine bij terugkomst, ook bij een negatieve uitslag”. Velen zijn het hiermee eens. Ook de thuisquarantaine moet wettelijk verplicht kunnen worden, vindt 79 procent.

Tegenstemmers geloven niet dat dit haalbaar is: „Hoe wil je verplichte quarantaine handhaven?”. Daarbij zijn deze mogelijke verplichtingen volgens deze critici ernstige vrijheidsschendingen. „Een disproportionele ingreep in mijn persoonlijke vrijheid, als we dit toestaan geven we de kern van onze democratie op.” Bovendien heeft testen geen zin, denkt deze groep.„Vandaag negatief, morgen positief, een PCR test is erg onbetrouwbaar. Het geeft schijnveiligheid.”

Alle beetjes helpen, reageren voorstanders van testen. „Met testen ontstaat een beeld over de graad van besmetting en de locaties waar deze besmettingen plaatsvinden”, zegt een respondent. „Dit is nu eenmaal het enige middel dat we hebben zolang er geen vaccin is.”