’Nivelleren is geen feest’

Dat is namelijk typerend voor deze oud-staatssecretaris die ook al van mening was dat de door werkgevers en werknemers opgebrachte pensioenen als gemeenschapsgeld moesten worden gezien zodat mensen die nooit een bijdrage hadden geleverd ook recht zouden hebben op een aanvullend pensioen. Maar ook bij de zorgkwestie gaat ze er weer volledig aan voorbij dat mensen die meer verdienen ook nu al meer betalen. Deze mensen ontvangen namelijk geen zorgtoeslag en ook hun inkomensafhankelijke bijdrage stijgt mee bij een hoger inkomen. Bussemaker en haar partij moeten eens wat anders verzinnen dan dat eeuwige nivelleren. Dat is namelijk geen feest en zeker niet voor mensen die net iets meer verdienen en genadeloos zouden worden gekort door deze foute plannen.

Jan Pronk, Beverwijk