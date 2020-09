’Kernenergie beste optie’

Autofabrikanten schakelen meer en meer over op elektrisch rijden. Als je een garage of oprijlaan hebt, is opladen geen probleem. Het merendeel heeft echter de auto op straat staan en het kan niet de bedoeling zijn dat je ’s avonds een verlengsnoer uitrolt. Er zullen veel meer laadpalen moeten komen. Alle straten openbreken, enorme klus. Een andere mogelijkheid is waterstof. Groot voordeel is dat benzinestations kunnen blijven bestaan, je tankt gewoon waterstof. Nadeel is dat zo’n veertig procent van de energie verloren gaat. Dit verlies maakt waterstof minder aantrekkelijk. Wil je een reductie van CO2 bereiken, dan moet je echt het gebruik van kernenergie in overweging nemen.

Ben Bosklopper