’Windparken worden burgers opgelegd’

De wind- en zonneparken worden met inspraak van gemeenten, waterschappen, provincies in kaart gebracht. En ook de burgers en ondernemers mogen meedenken. Maar de burger weet al lang wat daar van waar is. Het komt er gewoon op neer, dat ze, waar dan ook, willens en wetens worden opgelegd. De inspraak van de burger is geminimaliseerd door het verdwijnen van het referendum. De afstand van een woonwijk tot de windmolens is al losgelaten. Er kunnen gezondheidsproblemen ontstaan door het lawaai. Maar ja, burgers lijken niet meer mee te tellen in dit land. Als de klimaatdoelen maar behaald worden.

Aafje van der Wiel