Uitslag Stelling: ’Taaladvies LAKS negeren’

Een respondent die het echt onzin vindt: ,,Bij LAKS kunnen ze zich beter druk maken over hoe het komt dat de jongens en meisjes zo slecht kunnen lezen en schrijven.” Iemand anders meent: ,,Het belooft niet veel goeds voor de toekomst als leerlingen hier al actie voor gaan voeren.” En weer een ander stelt verontwaardigd: ,,Het LAKS creëert een generatie met idioten met een enorm identiteitsprobleem. Laat dit clubje zichzelf opheffen.”

Ongeveer driekwart van de stemmers denkt niet dat leraren naar LAKS gaan luisteren en hun taal gaan ’kuisen’. ,,Niet luisteren naar een superkleine meerderheid. De aanpassing is niet de mening van Nederland, maar van een clubje fanaten.” Een andere stemmer: ,,Het kuisen van taal roept bij mij aan alle kanten weerstand op.” Een stemmer: ,,Leraren moeten echt niet meegaan in dit woke gebeuren. Geef het geen aandacht en het stopt vanzelf.”

Veruit de meeste stemmers vinden dat leraren meegaan met hun tijd in hun taalgebruik. Een respondent: ,,Dat moet zeker. Maar we moeten het niet allemaal overdrijven. Wat er nu gebeurt is dat een uitermate kleine groep zijn wil wil opleggen aan de grote groep. Niet netjes en ook nog eens ondemocratisch.”

Driekwart gelooft niet dat er veel scholieren zijn die zich storen aan het taalgebruik van hun docenten. Een respondent merkt op: ,,Het is eerder andersom. Leraren storen zich eerder aan het taalgebruik van de jeugd. Daar zou eens een keer iets aan gedaan moeten worden.”

Bijna niemand van de deelnemers vindt dat leraren in het basisonderwijs zich iets moeten aantrekken van het commentaar van het scholierencomité. Een respondent oppert: ,,Laten we het in het onderwijs vooral eenvoudig houden.” Een andere respondent denkt: ,,Maatschappelijke problemen ontstaan niet door taal, maar door opvoeding. Laten onderwijzers en ouders daar samen iets aan doen.”

Van het scholierencomité mogen leraren kinderen ook niet ’dom’ en ’slim’ meer noemen. Slechts een tiende van de deelnemers is het eens met LAKS. Daarbij vindt bijna niemand dat leraren wat ’gendersensitiever’ mogen zijn. Een deelnemer moppert: ,,Hou toch eens op met dat gendersensitieve gedoe. De issues van kleine minderheidsgroepen worden hier opgedrongen aan de grote meerderheid. Daar is niks inclusiefs aan.”

Het LAKS vindt ook dat termen als achterstandsscholen en ’witte en zwarte scholen’ niet meer gebruikt mogen worden. Bijna niemand gelooft dat hierdoor het probleem met dergelijke scholen wordt opgelost. Een stemmer: ,,Stop met het geven van subsidies aan clubjes zoals het LAKS en ga de echte problemen in het onderwijs oplossen, zoals de te grote klassen.”

Dat ’inclusiever’ taalgebruik op hogescholen en universiteiten al in zwang is, vinden weinigen een goede zaak. Een deelnemer schrijft: ,,Prima als je dit doet bij volwassen studenten, maar val onze kinderen hier niet mee lastig.” Een ander vindt het gedoe dat is overgewaaid uit Amerika. „Ik kan niet bedenken dat het kwetsend is als je ’jongens en meisjes’ zegt.”