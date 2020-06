’Racisme is hier incidenteel’

Nederland wordt in institutioneel opzicht nu juist gekenmerkt door antiracisme. We hebben wetten tegen discriminatie. In de westerse wereld is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) algemeen aanvaard. Er kwamen ook allerlei verdragen die racisme afwijzen, zoals het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1966). Het racisme dat hier voorkomt is incidenteel, en wordt als kwaad bestreden. Het is juist niet institutioneel of systemisch.

Paul Schermers, Apeldoorn