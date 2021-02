Brief 1: ’Winkels meer ruimte bieden’

Bij bijna al deze zaken staat er geen rij met klanten bij de kassa! Was maar waar. Waarom is dit wel bij de supermarkt en filialen van een drogisterij? Ga daar eens zeer strenge maatregelen treffen. Het lijkt daar nu net een dagje uit voor de mensen.

1.5 meter houden, handen blijven wassen en mondkapje werken het allerbeste! Ik werk zelf in een mooie kledingzaak. De voorjaarsscollectie is er. En wat zou iedereen vrolijk worden om na een mooi kapsel zich ook in de nieuwe kleren zou kunnen steken. Sterkte voor alle ondernemers.

Rob Velders, Zeist

