Column Afshin Ellian Poetin ziet Baudet slechts als ’useful idiot’

Door afshin ellian

De evolutie van Thierry Baudet is onnavolgbaar. Hij ontkent alles. Baudet is een ontkenningsalgoritme. Antisemitisme in FvD? Niet bestaat. Neonazi, extreemrechts in FvD? Nooit van gehoord. Hij dreigt op een mislukte dictator te lijken. Sommigen zien in hem een psychopaat of althans iemand die aan een geestelijke stoornis lijdt. Ik ga hem echter niet medicaliseren. Daarentegen zie ik in Baudet de Hollandse vertegenwoordiger van een internationale beweging tegen westerse democratieën.