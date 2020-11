’Nog zoveel om dankbaar voor te zijn’

Laten we daarvoor danken op Thanksgiving Day, een goede Amerikaanse traditie, oorspronkelijk een soort gebeds/dankdag voor oogst en gewas. Danken voor het feit dat we in een van de rijkste landen van de wereld wonen, ook al hebben sommige mensen het ook financieel nu even flink moeilijk. Danken dat er een behoorlijk stabiele overheid is die in veel gevallen nu wel bijspringt.

Danken dat er überhaupt ziekenhuizen zijn in behoorlijke staat, ook al liggen ze overvol door verkeerde zuinigheid eerder.

Danken dat de vogels nog fluiten, de zon regelmatig schijnt, en dat er van onze landbouwgrond eten komt.

Danken dat de meesten van ons in elk geval een dak boven ons hoofd hebben en meestal wel een of twee vrienden hebben waar we langs kunnen gaan.

Thanksgiving Day valt dit jaar op 26 november. Wellicht kunnen we tegen die tijd ook al danken voor het feit dat de twee weken van zeer strenge maatregelen weer wat versoberd worden. Maar zelfs al zou dat niet zo zijn, dank, al is het maar voor kleine dingen. Daar ga je je ook wat beter door voelen.

Brigitte Brinkel,

Soest