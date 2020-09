Brief 2 ’Geen toegang tot ziekenhuis na wangedrag’

Snappen deze hufters niet dat die zorgmedewerkers zich maximaal inzetten om de medemens te helpen? Vooral in deze coronatijd lopen ze zich bijna te pletter om de mensen zo goed mogelijk te verzorgen.

Het gebeurt niet af en to maar volgens het artikel ’zorgpersoneel bedreigd’ in De Telegraaf kampt de helft van de zorgmedewerkers met bedreigingen. Het is toch belachelijk dat er door de ziekhuizen extra personeel moet worden aangetrokken om op te treden bij agressie. Dit kost ze ook weer heel veel geld dat beter aan de zorg kan worden besteed.

De mensen krijgen door de coronacrisis blijkbaar een kort lontje maar dit is geen reden om je zo agressief te gedragen. Die soort lieden moet je gewoon voorgoed de toegang tot een ziekenhuis of zorginstelling verbieden en ze ook niet behandelen als ze zelf kwaaltjes hebben.

Ik schaam me kapot om in dit land te leven. Het wordt tijd dat deze asociale mensen tot de orde worden geroepen en een cursus normen en waarden moeten volgen.

De zorgmedewerkers wens ik veel succes bij hun werk en ik hoop dat ze van deze hufters verschoond blijven.

Gerard Rood

Stede Broec

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven