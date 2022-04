Brief 1 ’Vertrouwen moeilijk meetbaar’

Wordt aan een testgroep simpelweg de vraag gesteld: heeft u vertrouwen in onze koning? Of stelt men meerdere vragen waardoor de uitkomst een stuk genuanceerder dient te worden geïnterpreteerd? Je maakt mij niet wijs dat de breed gedragen waardering voor de rol van de monarchie in Nederland, en die van de koning in het bijzonder, op een dermate wankelijke overtuiging berust, dat zaken zoals een onhandig gekozen moment om op vakantie naar Griekenland te willen gaan, al voldoende aanleiding vormen voor meer dan de helft van de bevolking om het functioneren van Willem Alexander te wantrouwen. Meer duiding van de NOS over hoe men tot deze conclusie is gekomen, is wel het minste wat we mogen verwachten. Al was het maar om iedere schijn van stemmingmakerij te voorkomen.

M. van Zeist,

Apeldoorn

