’Gepensioneerde rechters structureel inzetten’

Premium Binnenland

Boete voor man (34) uit Leeuwarden met zelfgemaakte hakenkruisklok in trapgat

Hij had hem zelf gemaakt. En dat was een hele klus. „Er heeft veel werk ingezeten.” Ook het ophangen vergde de nodige moeite. „Want het is een heel ding.” De klok moest beslist in het trapgat. „Want daar kwam hij het mooiste uit”, legde een 34-jarige Leeuwarder maandagochtend uit aan de politierecht...