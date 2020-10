Verpleegster Noumidia zei: wanneer ik vanavond thuis ben, steek ik een kaarsje voor u aan. De volgende morgen appte ze een foto met het kaarsje. Dat vond ik heel lief. Alle dank voor de perfecte zorg op de longafdeling.

Henk Boudewijn, Zaltbommel

