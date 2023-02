Brief 3 ’Verzekeraar gericht op kostenbeheersing’

De thuiszorg is enorm verslechterd doordat men vooral uit is op kostenbesparing en op winst maken, denkt Ed Pleijsier.

De zorgverzekeraar is een grote administratieve molen die gericht is op kostenbeheersing en geleid wordt door niet praktijkervaren managers. Een punt waar je niemand over hoort. Nieuwe medicijnen en behandelmethoden die levensverlengend zijn en effectief wetenschappelijk bewezen worden met vertraging van jaren in Nederland geintroduceerd. Wie komt er nu echt voor de patiënt op? Geen woorden maar daden.We krijgen er allemaal mee te maken, vergeet dat niet.

Ed Pleijsier, Veldhoven

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: