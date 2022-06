’Preventief fouilleren soms nodig’

Binnenland

Nieuwe zoekactie naar Sumanta Bansi begonnen

De politie gaat donderdag opnieuw een zoektocht doen in het onderzoek naar de in 2018 verdwenen studente Sumanta Bansi. Aanleiding is nieuwe informatie die via De Telegraaf bij de recherche is binnengekomen. De tip is dermate interessant voor de politie dat die meteen actie onderneemt. Bijzonder is ...