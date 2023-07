’CDA moet Omtzigt terugvragen’

Inmiddels is het CDA meer dood dan levend. Wil het CDA het vege lijf nog redden, moet het Pieter Omtzigt op z’n knieën smeken of hij alsjeblieft terug wil komen.

Ook al moeten er desnoods nog enkele rotte appels uitgegooid worden.

Ook voor Omtzigt zou dit niet verkeerd uitkomen. Hij komt direct in een gesmeerde organisatie terecht waarvan hij decennia lid was, en kan in een iets rustigere sfeer zijn burn-out te boven komen. Ook wat betreft het politieke landschap, zou hiermee weleens een heel andere wind kunnen gaan waaien.

Volgens een peiling van Ipsos en het EenVandaag-opiniepanel, zou zonder problemen een middenrechts kabinet geformeerd kunnen worden. Nu VVD de PVV niet meer uitsluit, zou Lijst Omtzigt/CDA samen met VVD, BBB, PVV, en eventueel aangevuld met JA21 het aardig kunnen lukken.

Velen zouden dit aanmoedigen, gezien zij een realistischer klimaatbeleid en strenger asielbeleid willen. De financiële middelen die hierdoor zouden vrijkomen, kunnen dan aangewend worden om onze gezondheidszorg, woningbouw en de aanpak van de criminaliteit uit het slop te halen.

Mario Verhees, Asten