Nina Storms, de oprichtster van World Online, welk bedrijf al kort daarna failliet ging. Maar Storms had haar schaapjes al lang op het droge door ten tijde van de beursgang van dat bedrijf een groot deel van haar aandelenpakket al te hebben verkocht.

Het debacle, dat zij toen al had zien aankomen, voltrok zich in rap tempo, waardoor heel wat mensen zwaar werden gedupeerd. Zij sprong er uit met een voordelig saldo van 200 miljoen euro en streek met Pieter Storms neer in het decadente Monaco.

Daar wordt zij nu ook weer verdacht van witwassen van 15 miljoen euro en misbruik van vertrouwen. Opnieuw zijn mensen zwaar gedupeerd. Haar advocaat Geert-Jan Knoops zegt nu dat ze onschuldig is.

Dat zou ik óók zeggen als ik zo'n 'dikke vis' aan de lijn had. Maar ik denk daarentegen: eens een dief, altijd een dief. De opgestoken duimpjes van Storms-Brink kunnen nu voorgoed naar beneden worden gericht.

Jan Muijs,

Tilburg