Stelling: Begrip voor afschalen dienstregeling NS

De NS zit in zwaar weer. Aangezien de Vakbondsleden van FNV en CNV in overgrote meerderheid hebben ingestemd met een nieuwe cao bij de NS lijken de stakingen vooralsnog voorbij, maar daarmee zijn de problemen bij de NS niet opgelost. In de weekenden kunnen reizigers zelfs te maken krijgen met 15 tot 20% minder treinen met op sommige plekken nog slechts één keer per uur een trein. Heeft u hier begrip voor of niet?

