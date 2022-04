’Miljoenen dieren afgeslacht voor vlees’

Bekijk ook: Kabinet onderzoekt invoering vleestaks en wil verplicht meer vegaburgers in schap

Dat is zeer weinig naar mijn mening want het grootste gedeelte gaat toch naar de veeindustrie. Zo is ook grote delen van de zonnebloementeelt uit Oekraïne en zeer grote hoeveelheden van het graan uit de EU bestemd voor de veeindustrie en de miljoenen dieren, die triest genoeg dagelijks worden afgeslacht voor hun vlees. Ik vind dat verspilling want met de plantaardige producten kunnen we ook vele monden voeden in deze roerige tijden. Verder heb begrip voor minister Staghouwer om met de vleestaks consumenten aan te zetten tot minder vlees te eten.

C. Minneboo