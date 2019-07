Ombudsman: Veel te weinig AOW om van te leven

Frits’ schulden blijven oplopen. Daarom laat één van zijn schuldeisers beslag leggen op de AOW die Frits elke maand krijgt. Door het beslag maakt de SVB, de instantie die de AOW uitkeert, elke maand nog maar een paar tientjes aan Frits over. Veel te weinig om van te leven. Zo worden Frits’ geldproblemen nog groter.

In de wet staat dat een schuldeiser als hij beslag legt voldoende geld moet overlaten voor de eerste levensbehoeften. Op dat deel van het inkomen mag geen beslag worden gelegd. Dit heet de ’beslagvrije voet’. De deurwaarder bepaalt hoe hoog de beslagvrije voet is. Daar zijn regels voor. Maar als de deurwaarder te weinig gegevens krijgt, mag hij de beslagvrije voet op nul euro zetten. Dat is bij Frits ook gebeurd.

Ten einde raad neemt Frits contact met ons op. Hij vertelt aan onderzoeker Saskia wat er speelt. En dat hij de SVB ook al heeft gebeld, maar daarmee niet verder kwam. Saskia gaat voor Frits aan de slag. Ze neemt contact op met de SVB en vraagt hoe het zit. De medewerker van de SVB brengt haar in de contact met de deurwaarder. En hij vertelt dat de SVB heeft geprobeerd om contact te krijgen met Frits, maar dat dat niet lukte. Frits reageert niet op brieven en is niet telefonisch bereikbaar.

Als Saskia de deurwaarder belt, vertelt die dat zij te weinig gegevens heeft om de juiste beslagvrije voet te kunnen berekenen. Ook zij kon geen contact krijgen met Frits. Saskia vraagt haar welke gegevens hij nodig heeft om de beslagvrije voet goed te kunnen vaststellen. Dat laat Saskia vervolgens aan Frits weten. Ze benadrukt dat het erg belangrijk is dat Frits contact opneemt met de deurwaarder. Want als hij dat niet doet, blijft de beslagvrije voet op 0 euro staan. En dan worden zijn schulden alleen maar erger.

Na Saskia’s tussenkomst neemt Frits contact op met de deurwaarder en de SVB. De deurwaarder kan nu toch de juiste beslagvrije voet vaststellen. Dat maakt Frits’ situatie minder uitzichtloos. Met de SVB heeft hij een afspraak gemaakt om over zijn situatie te praten. Frits is nog niet uit de problemen, maar door contact op te nemen met ons – en daarna met de deurwaarder en de SVB - is de eerste stap in elk geval gezet.

*Gefingeerde naam