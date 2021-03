Binnenland

Halsema sluit Amsterdamse kledingwinkel na aantreffen explosief

De kledingwinkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam waar begin deze week een explosief werd gevonden, is donderdag op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. Wie het explosief heeft bevestigd, weet de politie nog niet. Het Bijlmerplein ligt in de wijk Amsterdam Zuidoost.