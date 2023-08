’Medicijnen Nederland duurder dan in buitenland’

Bekijk ook: Inkoopbeleid medicijnen moet op de helling

Een lezeres stelt in de krant (WUZ, 23/8) dat Nederland te weinig biedt voor medicatie waardoor er een tekort is ontstaan.

Edith Schippers heeft destijds samen met de farmaceuten en zorgverzekeraars volgens haar te weinig geboden waardoor er minder leveranties aan ons land zijn, zogenaamd om geld te besparen.

Dan vraag ik mij toch serieus af; waarom zijn de medicijnen in ons land dan zoveel duurder dan in het buitenland die er dan meer voor hebben moeten betalen?

Als dit écht zo is dan is er maar één reden; omdat rupsje nooit genoeg in Den Haag zoveel mogelijk wil innen en dat heeft niets te maken met besparen.

We betalen ons blauw aan zorgpremie in tegenstelling tot andere landen waar de zorg niet alleen beter is maar de medicatie ook goedkoper.

Op papier lijkt hier alles zo goed geregeld maar in de praktijk is het om te janken, dat geldt overigens ook voor o.a. de thuiszorg.

P. van Neck, Rotterdam