Brief 1 ’Werklozen kunnen aan de slag’

Eind jaren zeventig was er geen werkeloosheid. Als je je op vrijdagmiddag meldde bij het arbeidsbureau, kon je de maandag daarop aan het werk zijn. Ook de mensen die nu zonder baan aan de kant staan, kunnen aan de slag. Wel is het belangrijk om ieder individu apart te beoordelen. De een is maar voor halve dagen in staat om te werken en de ander kan beter eerst een korte vakopleiding volgen. In kassen en fabrieken is veel werk voor ongeschoolden. Je moet de werkzoekenden begeleiden, tot ze hun eigen draai gevonden hebben. Het is niet nodig om nieuwe arbeidskrachten weer uit het buitenland te halen.

E.L. Dobber, Lelystad

