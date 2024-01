'Gemeentepolitie terug'

Ze hebben de hele organisatie tot de grond toe afgebroken. Het handjevol politiemensen die het werk moeten doen, loopt op zijn tandvlees. Bureaus werden gesloten. Inwoners, die bijna geen politie meer zien, richten hun eigen burgerwacht op, met als gevolg dat gemeenten hun eigen legertje krijgen. Het is de vraag of dit wenselijk is. Dus, geef elke gemeente haar eigen politie terug zodat mensen met hun klacht of grief naar een politiebureau kunnen gaan en het vertrouwen tussen burger en politie weer hersteld wordt.

Geert Buss