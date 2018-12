'Misleidende term 50 plus'

Ik heb grote moeite op één hoop te worden gegooid met mensen die 80 of 90 jaar oud zijn. Het leeftijdsverschil tussen hen en mijzelf is net zo groot als met iemand van 10 jaar. Het sociale en werkzame leven van een 50-plusser is niet te vergelijken met dat van een bejaarde medemens. Stop met die belachelijke benaming en generalisatie en gebruik een passender titel als bejaarde mensen worden bedoeld.

Peter Trappel,

Hilversum

Uw mening wordt op prijs gesteld. Mail naar reacties@wuz.nl of laat het ons weten via twitter naar @WatUZegt.