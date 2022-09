’Huurplan zet geen zoden aan de dijk’

Bekijk ook: Huurders in tochtig huis krijgen forse huurverlaging

Klinkt heel leuk en heel aardig. Echter, ik ben bang dat in dit soort huizen heel vaak mensen wonen met een laag inkomen. Deze mensen krijgen vaak al huurtoeslag en als de huur naar beneden gaat, dan daalt of verdwijnt de huurtoeslag logischerwijs ook. Daarmee zou het inkomen eigenlijk ook dalen en dan hebben zij niks aan die verlaging. Want het deel van de huur dat ze zelf moeten betalen zou dan gelijk blijven aan het bedrag van voor de verlaging.

Jan Klein Nagelbrink