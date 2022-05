Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Transgenderwet ’Iedereen heeft het recht zichzelf te zijn’

— „Dat er nu een wetswijziging aankomt die het makkelijker maakt de aanduiding van je geslacht te veranderen, is een stap vooruit in de bescherming van de rechten van trans personen”, beweert Jacobine Geel. „Heb je een piemel, dan heet je een jongen te zijn, terwijl je je misschien wel een meisje voelt, of andersom. En er zijn ook mensen die zich in geen van beide aanduidingen thuis voelen.”

Door Jacobine Geel Kopieer naar clipboard

Binnenkort praat de Tweede Kamer over een aanpassing in de Transgenderwet. Daardoor wordt het voor mensen gemakkelijker om de geslachtsaanduiding die bijvoorbeeld in hun paspoort staat aan te passen. En dat is een goede zaak. Waarom? Omdat veel mensen zich van binnen anders voelen dan hun geslacht suggereert. Ingewikkelder gezegd: hun genderidentiteit wringt met de geslachtsaanduiding waarmee ze sinds hun geboorte door het leven gaan.