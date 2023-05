Premium Het beste van De Telegraaf

Groene geloof voor weggevallen religie

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Ons werelddeel is bijna tweeduizend jaar christelijk geweest, en in een paar decennia ontkerkelijkt. De twee daaruit voortgekomen overtuigingen zijn ofwel compleet verlies van geloof, dan wel een vage vorm van theïsme: dat er toch ’iets’ moet zijn, want helemaal niets is zo’n kale bedoening. Die laatste geloofsovertuiging heb ik eerder aangeduid als ’ietsisme’.