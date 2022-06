’Huurders beter beschermen’

De goede niet te na gesproken is er helaas een nietsontziend regiment aan woningbezitters die huurders het vel over de neus haalt en zich schandalig misdraagt. En dit gebeurt natuurlijk niet alleen in Utrecht. Wanneer gaat dit kabinet nu eens ingrijpen en verplicht woningkopers en bezitters zelf in het huis te wonen. Doe hier eens wat aan en blijf niet wegkijken en de feiten ontkennen.

Jan Pronk, Beverwijk