Het is dan al meer dan 1 jaar geleden dat Pepijn bij ons mocht slapen. Later in de middag komt z’n vader Pepijn ophalen en hij zegt: „Pap, jij en mam hebben een snipperavond vrijdag, want dan ga ik lekker bij opa en oma slapen.” Hoe lief.

Anna Kuijs

