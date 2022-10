’Gehamer op mensenrechten hypocriet’

Vergeten zijn de olympische winterspelen in Sotsji in 2014, waar onze koning Willem-Alexander gebroederlijk het glas hief met dictator Poetin. Want door de enorme stroom aan goedkoop gas uit Rusland floreerde onze economie als nooit tevoren en moesten wij de schending van mensenrechten in Rusland, waar mensen niet voor hun mening en seksuele geaardheid mochten uitkomen maar met de mantel der liefde bedekken.

Vervolgens werd de FIFA met miljoenen oliedollars omgekocht door de sjeiks van Qatar, voor hun prestigeproject het WK voetbal 2022 in een zandbak, waar voetbal nauwelijks een rol speelt. En nu mag onze vorst niet naar Qatar om een alcoholvrij biertje te drinken met een sjeik vanwege de mensenrechten?

Nu gas uit Rusland tot de verleden tijd behoort, moeten we het van elders halen en dus is Qatar een uitstekende vervanger. En bovendien hebben ze ons uitstekend geholpen met de repatriëring van de Afghanen. En zo wast de ene hand de andere. En geld is het ideale smeermiddel om de mensenrechten als het zo uitkomt op een laag pitje te zetten.

Frans Boomer,

Nieuwegein