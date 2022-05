’Vrijheid van meningsuiting in gevaar’

Bekijk ook: Nederland zakt 22 plekken op persvrijheidlijst

Journalisten worden bedreigd, onwelvallige meningen worden op social media in de ban gedaan, politieke partijen met andere dan politiek correcte denkbeelden worden gemonitord, meningen die afwijken van het gewone denken mogen op universiteit en in het maatschappelijke debat niet worden geuit. Een zorgelijke ontwikkeling. Omdat dit een maatschappelijk fenomeen is kan hier niet makkelijk tegen opgetreden worden. Daar is vanuit de politiek beleid op nodig. En juist de politiek kijkt weg. We hebben de mond vol van de waarden van de democratische rechtsstaat maar in de praktijk bevinden we ons op een hellend vlak en accepteren we een steeds verdere inperking van dit belangrijke recht.

B. van Dam, Leiden