’Zorg en last door herrie windmolens’

Het is geen lokaal probleem. Het is een probleem dat kleeft aan ieder windmolenpark. Dat men durft te beslissen dat windmolens dichterbij dan een kilometer te plaatsen bij bewoners, is het onderkennen van dat probleem. Bewoners kunnen nu eenmaal niet vluchten voor de herrie van windmolens.

Dat bijna ongestoord iedere organisatie in Nederland ergens een windmolenpark kan plaatsen, betekent een machteloosheid en gebrek aan durf van de regering om hier in te grijpen. Een vergelijking tussen windmolens en kernenergie zou een dringend en dwingend onderwerp moeten zijn bij de discussie over de vorming van de nieuwe regering. Het onderwerp van de levensduur van een windmolen is bijvoorbeeld ook nooit te sprake gekomen.

Zeker mag bij de behandeling van dit onderwerp niet vergeten worden dat omwonenden een grote inspraak moeten krijgen. Vóór de bouw van windmolens kenden zij weinig zorgen. Ná de bouw krijgen zij de fysieke en psychische last erbij. En dit jarenlang.

B. Vroom, Heemstede