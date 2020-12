’Stemmen op Top 2000-kandidaten openbaar’

Dat wil zeggen dat het exacte aantal stemmen per partij/kandidaat etc openbaar wordt gemaakt. Is het, na 21 jaar, niet hoog tijd dat dit democratische principe eindelijk ook eens wordt toegepast op de Top 2000? Dat de NPO nu eindelijk eens naar buiten brengt hoeveel stemmen er per notering zijn uitgebracht - en hier niet zo geheimzinnig over blijft doen. Dit zou de geloofwaardigheid van deze zgn. ’Lijst der lijsten’ alleen maar ten goede komen.

Tom Blomberg, Hoofddorp