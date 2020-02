’Bespreek conflict Israël op scholen’

Er moet veel meer gesproken worden over Israël en de Palestijnen. De huidige generatie wordt voortdurend geconfronteerd met het vijandbeeld Israël. Dat is m.i. de voedingsbodem voor Jodenhaat. Maar Israël is helemaal hun vijand niet. Dat beeld wordt gecreëerd door het buitenland en meelopers daarvan. Uitgelegd moet worden dat niet alleen de Holocaust de trigger was tot heroprichting van Israël, maar dat Joden al ver voor die tijd daar hun bestaan hadden. Ik ben zelf tussen 1976 en 2013 veel in Israël geweest. Je kunt antisemieten beter naar Yad Vashem in Israël sturen dan naar Auschwitz.

Ton van der Heijden, Winterswijk