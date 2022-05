Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Job van Amerongen, politicoloog en publicist ’Fortuyn kan onmogelijk in vrede rusten’

,,Iedere poging om in de geest van Fortuyn beleid te ontwikkelen, is achter een muur van politiek onvermogen en politieke onwil begraven”, analyseert Job van Amerongen. Ⓒ ANP/HH

Pim Fortuyns boodschap van integratie en emancipatie is verder uit beeld dan ooit, beschouwt Job van Amerongen twintig jaar na de moord op de politicus. „Veranderd is er in essentie niets. Er zijn geen oprechte pogingen ondernomen om de immigratie te beperken.”