Brief 3 ’Kamerdebat voor de bühne’

Dat kan hij gerust zeggen want op het moment dat u de krant openslaat en dit leest heeft de gehele Tweede Kamer onze minister president alles al weer vergeven. Democratie geschonden of niet, het debat was voor de bühne. Dat de Tweede Kamer zijn taak niet kan uitvoeren om de regering en dus ook de minister president te controleren is bijzaak. Het in stand houden van het kabinet en het aanhouden van Rutte als minister president is belangrijker dan Nederland en de burgers die baat hebben bij een betrouwbare minister president en regering. Waarom gaan wij eigenlijk nog stemmen als de democratie zelfs niet door onze eigen minister president gerespecteerd wordt?

Peter de Quaack

Vlissingen

