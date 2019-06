Het internationaal Joint Investigation Team (JIT) presenteert morgen in congrescentrum NBC in Nieuwegein de nieuwste bevindingen uit het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. MH17-nabestaanden verwachten dat het OM de daders van de massamoord op 298 inzittenden wil gaan vervolgen. Heeft vervolging wel zin als de daders zich in Rusland bevinden en nooit uitgeleverd zullen worden?

Stelling: Vervolging MH17-daders gerechtigheid

