Sigrid Kaag liet collega Arie Slob een leugen vertellen

Het VPRO-programma Sigrid Kaag van Beiroet tot Binnenhof is een mooie boel geworden. Om te beginnen is het politiek kluitjesvoetbal. Het programma is gemaakt door de VPRO, die wordt geleid door een oud-campagneleider van D66. Er is in overleg met de publieke omroep (die onder leiding staat van een D66’er) een tijdstip gekozen kort voor de verkiezingen om maximale electorale impact te hebben (”… 3 januari wordt uitgezonden op NPO2. Dat is zo ongeveer de laatste datum die de NPO wil besteden aan een film over een verkiesbaar politicus, vóór de verkiezingen”). De film is mede gefinancierd door het Nederlands Filmfonds (voorzitter was Thom de Graaf), en kreeg, zo meldt journaliste Kim van Keken, een extra subsidie van minister Van Engelshoven (D66).