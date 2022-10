Uitslag Stelling: ’Poetin is onvoorspelbaar’

Ruim 80 procent van de respondenten denkt dat we de dreigementen van Poetin over mogelijke inzet van kernwapens, biologische of chemische wapens serieus moeten nemen. „Poetin heeft zich flink verkeken op de motivatie van de Oekraïners en de demotivatie van het eigen leger. Hij is te trots om zijn fouten te erkennen, wat nog tot grote verrassingen kan leiden”, meent een respondent. Een ander schrijft: „Gezichtsverlies ervaart hij als een vernedering en zal/kan hij niet accepteren. Als hij ten onder gaat zal hij niet alleen gaan. Het lot van westerse of Russische burgers zal hem worst zijn.”

De Amerikaanse president Biden waarschuwde Poetin dat een Russische nucleaire aanval ’catastrofale gevolgen’ voor Rusland zal hebben. Een op de drie deelnemers staat achter deze ferme uitspraken. „Poetin verstaat maar één taal en dat is de taal van dreigen. Biden doet het enige juiste”, vindt een van hen. Een ander stelt vast dat Poetin zich in een onmogelijke positie heeft gemanoeuvreerd die aan alle kanten dood loopt. „De enige houding is: geen angst tonen maar krachtig optreden.” De meeste respondenten betwijfelen echter of Poetin zich iets van de woorden van Biden zal aantrekken.

Experts zeggen dat de kans op een eventuele kernaanval klein is, maar de meningen onder de respondenten zijn wat dit betreft verdeeld. „Zie wat Poetin nu weer doet. Burgerdoelen in grote steden bombarderen. Die man heeft geen geweten. Natuurlijk gooit hij een keer een bom”, zegt een respondent. Anderen denken dat Poetin zijn kruit verschoten heeft en alleen nog maar kan dreigen.

Banger dan voor ’de bom’ zijn respondenten voor een nucleaire ramp bij de kerncentrale Zaporizja in Oekraïne. Bijna 60 procent ziet dit als een grote bedreiging. „De kerncentrale is een groot gevaar en wellicht met opzet doelwit om meltdown of anderszins te veroorzaken”, schrijft iemand. „Daarmee brengt Rusland een grote slag toe, ook aan het Westen.”

De meerderheid is van mening dat Nederland zich beter moet voorbereiden op een eventuele kernramp en stralingsgevaar. „We hebben hier te maken met een onvoorspelbare gek. Uiteraard is Nederland weer eens naïef en nergens op voorbereid”, foetert iemand. „Graag een protocol vanuit de regering en verspreiding van jodiumtabletten”, vindt een ander.

Twee derde staat nog steeds achter de sancties tegen Rusland en vindt dat we Oekraïne militair moeten blijven steunen. „Sancties zijn nodig, hoe ongelegen die ook komen voor ons”, vindt een voorstander. Een minderheid (31%) vindt echter dat sancties weinig effect hebben, „behalve voor onze eigen economie”. Sommige deelnemers vinden dat we ons nooit met deze oorlog hadden moeten bemoeien.

Een aantal respondenten put hoop uit het feit dat ook in Rusland de onvrede groeit over Poetin en vraagt zich af hoe lang hij nog aan de macht blijft. Iemand tekent daar bij aan: „De vraag is niet zozeer hoelang Poetin er nog zal zijn, maar eerder wie volgt hem op? Hoe dan ook, de steun aan Oekraïne moet blijven.”