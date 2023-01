’Ook vroeger al rottigheid met oudjaar’

De politie en brandweer joegen achter de vluchtende jongens aan en er waren gevechten van straat tegen straat, Dat was rond 1950 in de Zuiderparkbuurt in Den Haag. Ik was toen een jongetje van rond de 8 jaar en vond het allemaal prachtig en heel spannend. Er is dus niets nieuws en de overheid die de zaken zou moeten beheersen en in goede banen leiden en er tegen optreden heeft niets geleerd. Het wordt erger in plaats van minder. Ruim 70 jaar slachtoffers en geldverkwisten. Zou het ooit beter worden? Denk het niet.

Robert van Meerendonk