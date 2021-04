’Oranje-event terecht geschrapt’

De petitie die al door ruim 300.000 mensen ondertekend. Deze petitie is een initiatief van een verontruste chirurg van het Amphia ziekenhuis. Dit zogenaamde Fieldlab evenement met al veel gemaakte voorbereidingen en geboekte artiesten is terecht geschrapt. Het evenement was een minachting van de zorg voor Covid-patiënten, maar toonde ook onbegrip voor de horeca in de stad.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard